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11:28 (мск), источник: НИА Красноярск

Жительница Бирилюсского района украла телевизор у самой себя

В Бирилюсском районе суд вынесет решение в отношении 55-летней женщины, обвиняемой по статье «Заведомо ложный донос».

Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как следует из материалов дела, женщина обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она утверждала, что злоумышленники пробрались к ней в дом и вынесли принадлежащий ей телевизор. В ходе следствия выяснилось, что никто ничего не крал — телевизор продала хозяйка, а в полицию заявила, чтобы не ссориться с сыном, которого она попыталась убедить в хищении.

Женщина ответит за заведомо ложный донос перед судом. Ей может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы на срок до двух лет.

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