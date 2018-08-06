Жительница Бирилюсского района украла телевизор у самой себя

Как следует из материалов дела, женщина обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она утверждала, что злоумышленники пробрались к ней в дом и вынесли принадлежащий ей телевизор. В ходе следствия выяснилось, что никто ничего не крал — телевизор продала хозяйка, а в полицию заявила, чтобы не ссориться с сыном, которого она попыталась убедить в хищении.