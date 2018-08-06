Жительница Бирилюсского района украла телевизор у самой себя
В Бирилюсском районе суд вынесет решение в отношении 55-летней женщины, обвиняемой по статье «Заведомо ложный донос».
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В Бирилюсском районе суд вынесет решение в отношении 55-летней женщины, обвиняемой по статье «Заведомо ложный донос».
Об этом сообщили в
Как следует из материалов дела, женщина обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она утверждала, что злоумышленники пробрались к ней в дом и вынесли принадлежащий ей телевизор. В ходе следствия выяснилось, что никто ничего не крал — телевизор продала хозяйка, а в полицию заявила, чтобы не ссориться с сыном, которого она попыталась убедить в хищении.
Женщина ответит за заведомо ложный донос перед судом. Ей может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы на срок до двух лет.