МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности
В понедельник, 6 августа, на территории Пермского края возможны природные пожары.
В понедельник, 6 августа, на территории Пермского края возможны природные пожары.
МЧС со ссылкой на Пермский Гидрометцентр информирует, что ожидается уровень пожарной опасности четвертого класса и напоминает, что причиной лесных пожаров часто становится человеческий фактор и рекомендует соблюдать правила пожарной и личной безопасности.
Напомним, 29 июня на территории Пермского края в лесах введен особый противопожарный режим. В парках и на участках запрещено разведение открытого огня в необорудованных местах. Постановление будет действовать до 20 сентября.