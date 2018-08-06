МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности

МЧС со ссылкой на Пермский Гидрометцентр информирует, что ожидается уровень пожарной опасности четвертого класса и напоминает, что причиной лесных пожаров часто становится человеческий фактор и рекомендует соблюдать правила пожарной и личной безопасности.