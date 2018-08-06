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10:31 (мск), источник: Новости Перми

МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности

В понедельник, 6 августа, на территории Пермского края возможны природные пожары.

Источник: Новости Перми

МЧС со ссылкой на Пермский Гидрометцентр информирует, что ожидается уровень пожарной опасности четвертого класса и напоминает, что причиной лесных пожаров часто становится человеческий фактор и рекомендует соблюдать правила пожарной и личной безопасности.

Напомним, 29 июня на территории Пермского края в лесах введен особый противопожарный режим. В парках и на участках запрещено разведение открытого огня в необорудованных местах. Постановление будет действовать до 20 сентября.

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