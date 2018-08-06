В мэрии Челябинска прокомментировали инцидент с зажатой дверями коляской

«По каждому факту мы занимаемся, проверяют соответствующие компетентные структуры и дают оценку. У нас много фактов, и с детьми. И водителей лишают прав, и с работы увольняют вне зависимости от формы собственности предприятия, и соответствующие меры принимают к перевозчикам, которые такое допускают», — отметил градоначальник.

Напомним, инцидент произошёл 3 августа около 17:00 на остановке «Университет». Как рассказали «АиФ-Челябинск» очевидцы произошедшего, женщина с коляской выходила из трамвая через заднюю дверь. Водитель, не убедившись в отсутствии пассажиров, начала закрывать двери, в результате чего коляску зажало. На место были вызваны медики. Как позже выяснилось, пострадала только коляска, сам малыш не получил никаких травм. К 17:20 движение трамваев было восстановлено.