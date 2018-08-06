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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске будут судить мошенников, обманувших 29 человек

Они продавали людям несуществующие детали для машин.

Источник: Комсомольская правда

В Омске перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в мошенничестве. Как сообщили в областной прокуратуре, мужчины в октябре 2016 года создали преступной схему, по которой работали в течение года: на популярных сайтах объявлений аферисты находили объявления покупателей на автомобильные запчасти, звонили им и предлагали купить нужную деталь. При этом товара у них на самом деле не было.

— С целью отведения от себя подозрений сообщники указывали, что являются представителями расположенной в Уфе коммерческой организации, которая занимается торговлей комплектующими частями автомобилей. Для этого они создали подставной сайт компании, где разместили соответствующие объявления, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — Фигуранты уголовного дела договаривались об условиях оплаты и доставки товара с потенциальными покупателями, затем, создавая видимость гражданско-правовых отношений, направляли им по электронной почте заполненные бланки договоров поставок от имени компании, работниками которой они представлялись.

После оплаты товара жертвы ничего не получали, а их деньги оседали в карманах мошенников. В общей сложности, по данным следствия, от рук преступников пострадали 29 человек из разных частей страны. Общий ущерб составил более 550 тысяч рублей.

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