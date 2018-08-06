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12:42 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде вандал сломал деревянный крест около часовни храма «Святого Иоанна Предтечи»

Инцидент произошёл 3 августа в Центральном районе.

В 21.05 в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина сломал у основания православный деревянный крест, который стоял у часовни рядом с храмом «Святого Иоанна Предтечи» на Центральной набережной (ул. Краснознаменская).

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий, дважды ранее судимый житель Краснооктябрьского района. Он уже дал признательные показания. Объяснить свои действия мужчина так и смог: выяснилось, что вандал на момент совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения.

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». По инкриминируемой статье волгоградцу грозит арест до 3 месяцев, — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

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