В Волгограде вандал сломал деревянный крест около часовни храма «Святого Иоанна Предтечи»

В 21.05 в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина сломал у основания православный деревянный крест, который стоял у часовни рядом с храмом «Святого Иоанна Предтечи» на Центральной набережной (ул. Краснознаменская).

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий, дважды ранее судимый житель Краснооктябрьского района. Он уже дал признательные показания. Объяснить свои действия мужчина так и смог: выяснилось, что вандал на момент совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения.