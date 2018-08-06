В Пинском районе поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пассажирский поезд сбил сидящего на рельсах мужчину, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пассажирский поезд сбил сидящего на рельсах мужчину, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел 6 августа в 2.39 на перегоне
Пинский РОСК проводит по факту проверку.