В Пинском районе поезд сбил сидящего на рельсах мужчину

Несчастный случай произошел 6 августа в 2.39 на перегоне Ясельда-Пинск. Машинист поезда межрегиональных линий Гомель-Брест увидел сидящего на рельсах мужчину. На звуковые сигналы он не реагировал. Было применено экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте.