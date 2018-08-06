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11:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Фигуранта «дела Васькова» выпустили из СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа, ФедералПресс. Смягчить меру пресечения предложил следователь.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения миасскому депутату Николая Рындину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Мужчину освободили из-под стражи и отправили под домашний арест. «Следователь обратился в суд с ходатайством об изменении Николаю Рындину меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую — домашний арест с возложением ряда запретов и ограничений, поскольку, обвиняемым подана явка с повинной, им было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения, которое было удовлетворено», — рассказали в пресс-службе Тракторозаводского районного суда. Напомним, Николай Рындин вместе с предполагаемыми сообщниками был задержан в конце марта в рамках расследования уголовного дела о взятке. По данным следствия, он причастен к «делу Васькова». Речь идет о махинациях при покупке помещения для детского сада в Миассе. Здание, напомним, было приобретено по завышенной вдвое цене: за 24 миллиона рублей вместо 12. По факту покупки этого сада также задержан бывший глава города Геннадий Васьков, он в настоящее время содержится под стражей. Следствие считает, что аферу провернули именно по распоряжению мэра.

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