В Пермском крае УАЗ врезался в дерево
5 января ранним утром на дороге «Соликамск-Красновишерск» российский внедорожник съехал в кювет и столкнулся с деревом. Погиб водитель.
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5 января ранним утром на дороге «Соликамск-Красновишерск» российский внедорожник съехал в кювет и столкнулся с деревом. Погиб водитель.
По данным полиции, авария случилась в 04:40 на 44-ом километре автомобильной дороги. Водитель «УАЗ-Хантер» — мужчина 1972 года рождения — не справился с управлением.
По факту ДТП идет проверка.