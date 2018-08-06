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11:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани при столкновении легковушек пострадали четверо взрослых и годовалый малыш

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Казани при столкновении легковушек пострадали четверо взрослых и годовалый малыш, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Ново-Савиновском районе напротив дома № 31 по улице Абсалямова столкнулись «БМВ» и «Лада» 12-й модели.

В результате аварии травмы получили водитель, пассажирка и ребенок из иномарки, а также водитель и пассажирка отечественной легковушки.

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