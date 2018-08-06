В Казани при столкновении легковушек пострадали четверо взрослых и годовалый малыш

В Ново-Савиновском районе напротив дома № 31 по улице Абсалямова столкнулись «БМВ» и «Лада» 12-й модели.

В результате аварии травмы получили водитель, пассажирка и ребенок из иномарки, а также водитель и пассажирка отечественной легковушки.