В Казани при столкновении легковушек пострадали четверо взрослых и годовалый малыш
(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Казани при столкновении легковушек пострадали четверо взрослых и годовалый малыш, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Казани при столкновении легковушек пострадали четверо взрослых и годовалый малыш, сообщили ИА «Татар-информ» в
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В результате аварии травмы получили водитель, пассажирка и ребенок из иномарки, а также водитель и пассажирка отечественной легковушки.