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11:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Из-за бесхозной сумки на автовокзале Березы эвакуировали 15 человек

Инцидент произошел в субботу, 4 августа, в Березе. В зале ожидания автовокзала пассажиры обнаружили бесхозную сумку и сообщили об этом в милицию.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— Сообщение в РОВД поступило в 10.36 утра. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента охраны. Они провели эвакуацию 15 человек и оцепили здание автовокзала. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Позже установили и владельца сумки. Им оказался 23-летний житель Могилевской области, который ехал из Минска в Березовский район. На время посещения магазина молодой человек оставил сумку в зале ожидания автовокзала.

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