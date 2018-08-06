Из-за бесхозной сумки на автовокзале Березы эвакуировали 15 человек

— Сообщение в РОВД поступило в 10.36 утра. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента охраны. Они провели эвакуацию 15 человек и оцепили здание автовокзала. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Позже установили и владельца сумки. Им оказался 23-летний житель Могилевской области, который ехал из Минска в Березовский район. На время посещения магазина молодой человек оставил сумку в зале ожидания автовокзала.