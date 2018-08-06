Из психиатрической больницы в Хабаровске эвакуировали полсотни человек
Густой дым валил из вентиляционной шахты на втором этаже.
Густой дым валил из вентиляционной шахты на втором этаже.
В субботу вечером
Дым появился на втором этаже и становился все гуще. Он шел из шахты вентиляции, в которой тлели мусор и пыль. Расчеты не стали тратить время на выяснение масштабов бедствия и сразу подали брандспойт в дымящийся короб: даже мелкое возгорание в старом здании могло обернуться масштабным пожаром.
Причиной происшествия, похоже, стал окурок, который