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11:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Из психиатрической больницы в Хабаровске эвакуировали полсотни человек

Густой дым валил из вентиляционной шахты на втором этаже.

В субботу вечером из-за задымления были эвакуированы больные и персонал наркологического отделения краевой психиатрической больницы, который находится на Краснореченской улице в Хабаровске. На улице оказались восемь работников стационара и 41 пациент, сообщает портал «Губерния».

Дым появился на втором этаже и становился все гуще. Он шел из шахты вентиляции, в которой тлели мусор и пыль. Расчеты не стали тратить время на выяснение масштабов бедствия и сразу подали брандспойт в дымящийся короб: даже мелкое возгорание в старом здании могло обернуться масштабным пожаром.

Причиной происшествия, похоже, стал окурок, который кто-то забросил в вентиляционную систему. Площадь возгорания составила всего половину квадратного метра. Тушить отделение отправились сразу семь пожарных машин, однако большинству расчетов работы не нашлось.

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