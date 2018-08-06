Из психиатрической больницы в Хабаровске эвакуировали полсотни человек

В субботу вечером из-за задымления были эвакуированы больные и персонал наркологического отделения краевой психиатрической больницы, который находится на Краснореченской улице в Хабаровске. На улице оказались восемь работников стационара и 41 пациент, сообщает портал «Губерния».

Дым появился на втором этаже и становился все гуще. Он шел из шахты вентиляции, в которой тлели мусор и пыль. Расчеты не стали тратить время на выяснение масштабов бедствия и сразу подали брандспойт в дымящийся короб: даже мелкое возгорание в старом здании могло обернуться масштабным пожаром.