«Да она у тебя плывет»: Машина астанчанина всплыла в огромной луже
Автомобиль астанчанина пострадал
Автомобиль астанчанина пострадал
Видео появилось на странице astana_zhest в Instagram. Автор ролика, сидя на автоцистерне городской службы откачки воды, с большой радостью снимал
В это время мужчина пытается спасти свою утопленную Тойоту — удивительно, но она не утонула на дне лужи, набрав воды, а всплыла на поверхность. Стоит отметить, что машины уже не раз тонули в этой части города после ливней.
На отрезке проспекта Момышулы возле Дворца школьников улица спускается в низину. Именно здесь даже после самого мелкого дождя образуются огромные водоемы. «Жалко машину, теперь ищите объявления на колесах — продам камри, срочно нужны деньги», «Ну, все, машина — утопленник. Не спасти», «Вот это столица — каждый год тут тонут машины, каждый раз после дождя тут потоп на Момышулы — почему игнорируют эту проблему, люди теряют столько денег», — комментируют астанчане.
Тем временем жители Астаны продолжают делиться видео сильного потопа возле ТЦ «Евразия», когда людям пришлось ходить по рынку по щиколотку в воде.
Напомним, в этих выходные на столицу обрушился мощный ливень, который привел к серьезным потопам.