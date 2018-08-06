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11:46 (мск), источник: Nur.kz

«Да она у тебя плывет»: Машина астанчанина всплыла в огромной луже

Автомобиль астанчанина пострадал из-за мощного ливня, прошедшего в столице в эти выходные. Машина оказалась в центре затопленной улицы Момышулы — уровень воды поднялся на столько, что владелец вытаскивал авто, стоя в луже по пояс, пишет NUR.KZ.

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Видео появилось на странице astana_zhest в Instagram. Автор ролика, сидя на автоцистерне городской службы откачки воды, с большой радостью снимал машину-утопленника. «Что тебе ее, вытолкать? Да она плывет у тебя! Кошмар! Машина плывет, тогда ты сам справишься. Тяни, брат, помогай», — говорит голос за кадром.

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В это время мужчина пытается спасти свою утопленную Тойоту — удивительно, но она не утонула на дне лужи, набрав воды, а всплыла на поверхность. Стоит отметить, что машины уже не раз тонули в этой части города после ливней.

На отрезке проспекта Момышулы возле Дворца школьников улица спускается в низину. Именно здесь даже после самого мелкого дождя образуются огромные водоемы. «Жалко машину, теперь ищите объявления на колесах — продам камри, срочно нужны деньги», «Ну, все, машина — утопленник. Не спасти», «Вот это столица — каждый год тут тонут машины, каждый раз после дождя тут потоп на Момышулы — почему игнорируют эту проблему, люди теряют столько денег», — комментируют астанчане.

Тем временем жители Астаны продолжают делиться видео сильного потопа возле ТЦ «Евразия», когда людям пришлось ходить по рынку по щиколотку в воде.

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Напомним, в этих выходные на столицу обрушился мощный ливень, который привел к серьезным потопам.

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