В Волгограде водитель насмерть сбил женщину и сбежал
Полиция Волгограда ищет водителя иномарки, насмерть сбившего женщину и скрывшегося с места происшествия. ДТП произошло вечером воскресенья, 5 августа.
Полиция Волгограда ищет водителя иномарки, насмерть сбившего женщину и скрывшегося с места происшествия. ДТП произошло вечером воскресенья, 5 августа.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Похожая авария произошла в 9:20 в Центральном районе Волгограда. 44-летний водитель Chrysler ехал по улице Советской. На перекрестке с улицей 7-й Гвардейской при повороте налево он сбил 19-летнюю девушку. Пешеход переходила дорогу по переходу. В результате наезда пострадавшая с травмами доставлена в больницу.