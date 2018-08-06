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11:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде водитель насмерть сбил женщину и сбежал

Полиция Волгограда ищет водителя иномарки, насмерть сбившего женщину и скрывшегося с места происшествия. ДТП произошло вечером воскресенья, 5 августа.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 21:40. Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем Mitsubishiехал по улице Караванной. Напротив дома № 68 он сбил 36-летнюю женщину- пешехода. Она шла по дороге по ходу движения автомобиля. После аварии водитель скрылся, не оказав пострадавшей никакой помощи. От полученных травм женщина погибла на месте, водителя сейчас ищут.

Похожая авария произошла в 9:20 в Центральном районе Волгограда. 44-летний водитель Chrysler ехал по улице Советской. На перекрестке с улицей 7-й Гвардейской при повороте налево он сбил 19-летнюю девушку. Пешеход переходила дорогу по переходу. В результате наезда пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

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