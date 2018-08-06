В Волгограде водитель насмерть сбил женщину и сбежал

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 21:40. Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем Mitsubishiехал по улице Караванной. Напротив дома № 68 он сбил 36-летнюю женщину- пешехода. Она шла по дороге по ходу движения автомобиля. После аварии водитель скрылся, не оказав пострадавшей никакой помощи. От полученных травм женщина погибла на месте, водителя сейчас ищут.