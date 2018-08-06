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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно хулиганы обстреляли жилой дом из пневматики

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция разыскивает обстрелявших жилой дом хулиганов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно 1979 года рождения около недели отсутствовал в городе, а когда вернулся, заметил, что-то кто-то поупражнялся в стрельбе из пневматического оружия на его доме.

«В результате действий злоумышленника был поврежден фасад и окно дома. Потерпевший сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На сегодняшний день сотрудники милиции устанавливают лиц, которые причастны к совершению данного преступления», — сообщили в пресс-службе УВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство).

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