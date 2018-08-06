В Гродно хулиганы обстреляли жилой дом из пневматики
6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция разыскивает обстрелявших жилой дом хулиганов, сообщили БЕЛТА в
6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция разыскивает обстрелявших жилой дом хулиганов, сообщили БЕЛТА в
Житель Гродно 1979 года рождения около недели отсутствовал в городе, а когда вернулся, заметил,
«В результате действий злоумышленника был поврежден фасад и окно дома. Потерпевший сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На сегодняшний день сотрудники милиции устанавливают лиц, которые причастны к совершению данного преступления», — сообщили в
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство).