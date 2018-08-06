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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В селах Башкирии выпал крупный град

Осадки побили урожай в нескольких населенных пунктах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 764 мм рт. ст. 3 м/с

Погода преподнесла вчера сюрпризы многим населенным пунктам Башкирии. Пока в Уфе бушевал мощный ливень, в других местах с неба сыпался крупный град.

Жители Аскинского района поделились в социальных сетях фотографиями, на которых земля устлана слоем больших градин. Судя по снимкам, близ населенных пунктов Упканкуль и Евбуляк выпали осадки размером с перепелиное яйцо.

Досталось и посевам в Бакалинском районе. В селе Новый Тумутук град с дождем изрешетил растения. Фотографии пострадавших огородов также выложили в интернет.

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