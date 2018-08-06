В селах Башкирии выпал крупный град
Осадки побили урожай в нескольких населенных пунктах.
Осадки побили урожай в нескольких населенных пунктах.
Погода преподнесла вчера сюрпризы многим населенным пунктам Башкирии. Пока в Уфе бушевал мощный ливень, в других местах с неба сыпался крупный град.
Жители Аскинского района поделились в социальных сетях фотографиями, на которых земля устлана слоем больших градин. Судя по снимкам, близ населенных пунктов Упканкуль и Евбуляк выпали осадки размером с перепелиное яйцо.
Досталось и посевам в Бакалинском районе. В селе Новый Тумутук град с дождем изрешетил растения. Фотографии пострадавших огородов также выложили в интернет.