В селах Башкирии выпал крупный град

Погода преподнесла вчера сюрпризы многим населенным пунктам Башкирии. Пока в Уфе бушевал мощный ливень, в других местах с неба сыпался крупный град.

Жители Аскинского района поделились в социальных сетях фотографиями, на которых земля устлана слоем больших градин. Судя по снимкам, близ населенных пунктов Упканкуль и Евбуляк выпали осадки размером с перепелиное яйцо.