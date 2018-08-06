Акула убила туриста в Египте
41-летний турист из Чехии, отдыхавший с семьей на побережье Красного моря в 20 километрах севернее города
41-летний турист из Чехии, отдыхавший с семьей на побережье Красного моря в 20 километрах севернее города
Останки погибшего обнаружили на пляже. Министерство здравоохранения Египта решает вопрос передачи тела чешской стороне. Также МИД Чехии ждет комментариев от египетских коллег для того, чтобы составить рекомендации для чешских туристов относительно соблюдения техники безопасности на курортах Египта.
Председатель городского совета
«Купание на пляжах в окрестностях