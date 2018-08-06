Акула убила туриста в Египте

Новость Юная американка голыми руками спасла колючую акулу

Останки погибшего обнаружили на пляже. Министерство здравоохранения Египта решает вопрос передачи тела чешской стороне. Также МИД Чехии ждет комментариев от египетских коллег для того, чтобы составить рекомендации для чешских туристов относительно соблюдения техники безопасности на курортах Египта.

Председатель городского совета Марса-эль-Алам Атеф Агди сообщил, что в настоящее время расследованием инцидента занимается министерство окружающей среды Египта.