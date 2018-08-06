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12:38 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи спасатели во время непогоды эвакуировали через реку 60 гостей базы отдыха

В ЮРПСО вечером 4 августа в 18:05 обратились туристы, находившиеся на берегу реки Кудепсты на базе отдыха «Домик лесника».

Отдыхающие сообщили, что вода в реке резко поднялась, и они не могут самостоятельно перебраться на противоположный берег к дороге.

На место выехали сотрудники ЮРПСО МЧС и Кубань-СПАС на автомобилях повышенной проходимости. Приняли решение эвакуировать всех гостей базы отдыха.

Через реку перевезли около 60 человек, в том числе детей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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