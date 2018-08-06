В Сочи спасатели во время непогоды эвакуировали через реку 60 гостей базы отдыха

Отдыхающие сообщили, что вода в реке резко поднялась, и они не могут самостоятельно перебраться на противоположный берег к дороге.

На место выехали сотрудники ЮРПСО МЧС и Кубань-СПАС на автомобилях повышенной проходимости. Приняли решение эвакуировать всех гостей базы отдыха.