В Сочи спасатели во время непогоды эвакуировали через реку 60 гостей базы отдыха
В ЮРПСО вечером 4 августа в 18:05 обратились туристы, находившиеся на берегу реки Кудепсты на базе отдыха «Домик лесника».
В ЮРПСО вечером 4 августа в 18:05 обратились туристы, находившиеся на берегу реки Кудепсты на базе отдыха «Домик лесника».
Отдыхающие сообщили, что вода в реке резко поднялась, и они не могут самостоятельно перебраться на противоположный берег к дороге.
На место выехали сотрудники ЮРПСО МЧС и
Через реку перевезли около 60 человек, в том числе детей, сообщили