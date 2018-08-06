Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дикий исхудавший волк вышел к людям: финал истории удивил
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
Сотни заемщиков в США лишились жилья из-за сбоя
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
76-летняя Терехова уже никого не узнает и почти не говорит - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Можно ли купаться в фонтанах?
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16:29 (мск), источник: Кубань 24

Спасатели эвакуировали в больницу Сочи на вертолете туриста с острым инфарктом

Мужчину 6 августа транспортировали с перевала Инструкторская щель и передали врачам.

Сотрудники Адыгейского отряда МЧС вечером 5 августа прибыли на перевал, где находился мужчина с предварительным диагнозом острый инфаркт. Спасатели сообщили в ЮРПСО, что пострадавшему требуется срочная госпитализация.

В 05:10 6 августа на место вылетел вертолет Ми-8. В течение часа туриста доставили в Сочи и передали врачам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Все новости региона
 В ФК «Сочи» перешел центральный защитник Иван Миладинович
Кубанский след на чемпионате мира по футболу
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Чем известен американский остров, который когда-то был русским
National Interest сообщил о «секретном» оружии танка «Армата»
Как выглядят самые жуткие аэропорты в мире
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь