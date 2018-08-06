Спасатели эвакуировали в больницу Сочи на вертолете туриста с острым инфарктом

Сотрудники Адыгейского отряда МЧС вечером 5 августа прибыли на перевал, где находился мужчина с предварительным диагнозом острый инфаркт. Спасатели сообщили в ЮРПСО, что пострадавшему требуется срочная госпитализация.

В 05:10 6 августа на место вылетел вертолет Ми-8. В течение часа туриста доставили в Сочи и передали врачам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.