Пара друзей помогли вернуться домой 90-летнему воронежцу, которого искал весь город

Вечером 5 августа в Воронеже искали 90-летнего Федора Кириченко. Мужчина ушел подышать свежим воздухом и не вернулся домой. У дедушки имеются проблемы со слухом, поэтому родственники не медля обратились к волонетрам-поисковикам. Отряды «Лиза Алерт» и «Черноземье» начали обзвон больниц и распространение листовок, добровольцы вышли на прочесывание улиц, расположенных поблизости с домом пожилого воронежца.

К счастью, спустя несколько часов пенсионера нашли. Как оказалось, с ним не случилось ничего плохого, просто он решил погулять немного подольше и продлил свой обычный маршрут. Вернуться домой быстро он не мог, так как устал. К счастью, дедушку узнали двое молодых людей, которые и предложили ему помощь и связались с волонтерами.