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12:20 (мск), источник: Nur.kz

Пожар на казахстанско-кыргызской границе тушат второй день

Сотрудники МЧС КР, а также работники казахстанской пожарной службы пытаются ликвидировать огонь на казахстанско-кыргызской границе, передает «Kabar».

Возгорание началось 28 июля в поселке Покровка на границе с Казахстаном. Пожарные ликвидировали огонь, который охватил сухую траву, 4 августа, однако в минувшее воскресенье пламя перекинулось на соседнюю территорию — сторону Кыргызстана.

Известно, что огонь с обеих сторон пытаются ликвидировать сотрудники МЧС КР и РК. Пламя тушат уже 2 сутки. Отмечается, что на данный момент площадь пожара составила 2 000 га.

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