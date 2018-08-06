Пожар на казахстанско-кыргызской границе тушат второй день
Сотрудники МЧС КР, а также работники казахстанской пожарной службы пытаются ликвидировать огонь на
Сотрудники МЧС КР, а также работники казахстанской пожарной службы пытаются ликвидировать огонь на
Возгорание началось 28 июля в поселке Покровка на границе с Казахстаном. Пожарные ликвидировали огонь, который охватил сухую траву, 4 августа, однако в минувшее воскресенье пламя перекинулось на соседнюю территорию — сторону Кыргызстана.
Известно, что огонь с обеих сторон пытаются ликвидировать сотрудники МЧС КР и РК. Пламя тушат уже 2 сутки. Отмечается, что на данный момент площадь пожара составила 2 000 га.