Пожар на казахстанско-кыргызской границе тушат второй день

Возгорание началось 28 июля в поселке Покровка на границе с Казахстаном. Пожарные ликвидировали огонь, который охватил сухую траву, 4 августа, однако в минувшее воскресенье пламя перекинулось на соседнюю территорию — сторону Кыргызстана.