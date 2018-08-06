12 человек остаются в больнице после отравления на свадьбе в Темиртау

«Находятся в медучреждении 12 человек. В домашних условиях лечатся шестеро — они дали расписку, что обязуются выполнять все рекомендации врачей», — рассказали в пресс-службе департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области.

Никто из 12 госпитализированных не находится в критическом состоянии, врачи спасли всех. Кафе не закрыто, оно продолжает принимать гостей.

«Нет выводов проверки, поэтому приостанавливать работу общепита, даже временно, мы не имеем права», — сообщили в пресс-службе департамента.