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12:14 (мск), источник: Nur.kz

12 человек остаются в больнице после отравления на свадьбе в Темиртау

В условиях госпитализации в больнице в Темиртау остаются 12 человек, отравившихся на свадьбе в одном из кафе, передает корреспондент NUR.KZ.

«Находятся в медучреждении 12 человек. В домашних условиях лечатся шестеро — они дали расписку, что обязуются выполнять все рекомендации врачей», — рассказали в пресс-службе департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области.

Никто из 12 госпитализированных не находится в критическом состоянии, врачи спасли всех. Кафе не закрыто, оно продолжает принимать гостей.

«Нет выводов проверки, поэтому приостанавливать работу общепита, даже временно, мы не имеем права», — сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, третьего августа стало известно, что еще 30 июля после свадебного торжества почувствовали тошноту 18 гостей. Все поступили в инфекционную больницу с кишечной инфекцией. Сотрудники управления охраны общественного здоровья Темиртау начали проверку. Трех сотрудников кафе отстранили до тех пор, пока они не пройдут обследование у медиков.

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