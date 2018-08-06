12 человек остаются в больнице после отравления на свадьбе в Темиртау
В условиях госпитализации в больнице в Темиртау остаются 12 человек, отравившихся на свадьбе в одном из кафе, передает корреспондент NUR.KZ.
В условиях госпитализации в больнице в Темиртау остаются 12 человек, отравившихся на свадьбе в одном из кафе, передает корреспондент NUR.KZ.
«Находятся в медучреждении 12 человек. В домашних условиях лечатся шестеро — они дали расписку, что обязуются выполнять все рекомендации врачей», — рассказали в
Никто из 12 госпитализированных не находится в критическом состоянии, врачи спасли всех. Кафе не закрыто, оно продолжает принимать гостей.
«Нет выводов проверки, поэтому приостанавливать работу общепита, даже временно, мы не имеем права», — сообщили в
Напомним, третьего августа стало известно, что еще 30 июля после свадебного торжества почувствовали тошноту 18 гостей. Все поступили в инфекционную больницу с кишечной инфекцией. Сотрудники управления охраны общественного здоровья Темиртау начали проверку. Трех сотрудников кафе отстранили до тех пор, пока они не пройдут обследование у медиков.