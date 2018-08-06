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12:12 (мск), источник: Actualitati.md

Скончалась еще одна молдаванка, пострадавшая в аварии в России

Вчера в больнице умерла еще одна жертва аварии в Калуге. Таким образом, число погибших граждан Молдовы достигло 7-ми человек.

Женщину звали Надежда Кэпэцинэ. Она работала преподавателем химии в лицее имени Алексея Матеевича в Каушанах. Надежде было 42 года. Еще семеро пострадавших остаются в больнице.

Страшная авария произошла в субботу, 4 августа. Утром на трассе М3 в Калужской области столкнулись микроавтобус Mercedes с молдавскими номерами, перевозивший граждан Молдовы, легковой автомобиль и грузовик.

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