Скончалась еще одна молдаванка, пострадавшая в аварии в России
Вчера в больнице умерла еще одна жертва аварии в Калуге. Таким образом, число погибших граждан Молдовы достигло 7-ми человек.
Вчера в больнице умерла еще одна жертва аварии в Калуге. Таким образом, число погибших граждан Молдовы достигло 7-ми человек.
Женщину звали Надежда Кэпэцинэ. Она работала преподавателем химии в лицее имени Алексея Матеевича в Каушанах. Надежде было 42 года. Еще семеро пострадавших остаются в больнице.
Страшная авария произошла в субботу, 4 августа. Утром на трассе М3 в Калужской области столкнулись микроавтобус Mercedes с молдавскими номерами, перевозивший граждан Молдовы, легковой автомобиль и грузовик.