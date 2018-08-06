В Прикамье приставы поймали должницу на свадебное платье
И арестовали инкубатор.
И арестовали инкубатор.
Жительница города Оса задолжала охранному предприятию 17 тысяч рублей. Не желая платить по счетам, женщина тщательно скрывалась от приставов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Однако по требованию пристава модный показ пришлось прервать и написать объяснительную о причинах уклонения от уплаты долга. В результате был наложен арест на оборудование, находящееся в салоне: мобильный телефон, стационарный компьютер, музыкальные колонки, инкубатор для яиц и игровую приставку.
Пока гаджеты оставлены на ответственное хранение должнице. Она может самостоятельно продать их, чтобы погасить долг, в ином случае это сделают приставы.