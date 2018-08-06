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11:59 (мск), источник: Ura.ru

Бойцов спецназа Росгвардии подозревают в налете на АЗС

Вооруженный налет на АЗС был совершен в субботу вечером в Челябинске. Четверо мужчин в масках ворвались на автозаправочную станцию, несколько раз выстрелили из пистолета и избили кассира. Добычей бандитов стали 48 тысяч рублей.

«В Челябинске был введен план “Перехват”. Экипажу ДПС удалось задержать автомобиль ВАЗ-2109 с водителем 1990 года рождения. Мужчина нервничал, в салоне был найдет травматический пистолет и маска с прорезями для глаз», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В дальнейшем были установлены личности и троих других налетчиков. По данным ГУ МВД это мужчин 1990 года рождения, а так же двое ранее судимых местных жителей — 1985 и 1990 годов рождения.

В группе «Омбудсмен полиции» сообщили подробности инцидента. У задержанных обнаружили травматическое оружие и маски с прорезями для глаз. Задержан один человек. «Им оказался служащий 23 отряда спецназначения, контрактник, войска национальной гвардии (Росгвардия), бывшие внутренние войска. Позднее выяснилось, что и сообщник был сотрудником этого же отряда».

Стоит отметить, что 23 отряд спецназа подчиняется Уральскому командованию Росгвардии. «В настоящее время по факту задержания военнослужащего проводится проверка. Если его вина будет установлена, он будет уволен. Информация о, якобы, причастности к противоправным действиям других военнослужащих отряда спецназа не соответствует действительности», — сообщила «URA.RU» Алла Авдеева, пресс-секретарь Уральского округа Росгвардии.

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