Бойцов спецназа Росгвардии подозревают в налете на АЗС

«В Челябинске был введен план “Перехват”. Экипажу ДПС удалось задержать автомобиль ВАЗ-2109 с водителем 1990 года рождения. Мужчина нервничал, в салоне был найдет травматический пистолет и маска с прорезями для глаз», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В дальнейшем были установлены личности и троих других налетчиков. По данным ГУ МВД это мужчин 1990 года рождения, а так же двое ранее судимых местных жителей — 1985 и 1990 годов рождения.

В группе «Омбудсмен полиции» сообщили подробности инцидента. У задержанных обнаружили травматическое оружие и маски с прорезями для глаз. Задержан один человек. «Им оказался служащий 23 отряда спецназначения, контрактник, войска национальной гвардии (Росгвардия), бывшие внутренние войска. Позднее выяснилось, что и сообщник был сотрудником этого же отряда».