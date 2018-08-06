В Волгограде рассказали об аварии, вызвавшей пробку на ростовской трассе

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 0:20 на 129-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский. По предварительной информации, 49-летний водитель тягача Mercedes Benz Actros с полуприцепом-цистерной, груженой дизельным топливом, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ с прицепом. От удара отечественный грузовик опрокинулся, а иномарку выбросило на полосу встречного движения.