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12:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде рассказали об аварии, вызвавшей пробку на ростовской трассе

Сотрудники волгоградской полиции обнародовали подробности страшной аварии с участием двух грузовиков, произошедшей в ночь на воскресенье, 5 августа, в Суровикинском районе Волгоградской области. Из-за аварии движение по федеральной трассе было перекрыто.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 0:20 на 129-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский. По предварительной информации, 49-летний водитель тягача Mercedes Benz Actros с полуприцепом-цистерной, груженой дизельным топливом, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ с прицепом. От удара отечественный грузовик опрокинулся, а иномарку выбросило на полосу встречного движения.

Вскоре после аварии дорожники организовали объезд места ДТП по грунтовке, а утром, после того, как из цистерны откачали солярку, организовали объезд по одной полосе.

В результате аварии 49-летний водитель Mercedes с различными травмами оказался в больнице.

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