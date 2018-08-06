Милиция установила личность мужчины, избившего работников кафе на Зыбицкой

Напомним, что само происшествие случилось 18 июня. В тот день неизвестный мужчина зашел в кафе на улице Зыбицкой и попросил работников данного заведения сделать ему кофе. При этом сказал, что платить или нет, он определит только после того, как попробует. Работники заведения, разумеется, отказали. И тогда он зашел на их рабочую территорию и начал избивать. В результате инцидента пострадали девушка и двое парней. У одного из молодых людей сломан нос. У девушки легкие ушибы головы. У второго парня также легкие телесные повреждения.