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12:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Милиция установила личность мужчины, избившего работников кафе на Зыбицкой

Сотрудники милиции установили личность хулигана, который с кулаками напал на работников заведения общественного питания на улице Зыбицкой в Минске.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

«Благодаря СМИ сотрудниками милиции было установлено лицо, которое совершило избиение работников заведения общественного питания. Им оказался временно неработающий ранее не судимый 35-летний житель столицы. Сотрудникам милиции он объяснил свой поступок тем, что несколькими днями ранее в данном заведении ему был продан некачественный товар», — уточнила подробности дела официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

Напомним, что само происшествие случилось 18 июня. В тот день неизвестный мужчина зашел в кафе на улице Зыбицкой и попросил работников данного заведения сделать ему кофе. При этом сказал, что платить или нет, он определит только после того, как попробует. Работники заведения, разумеется, отказали. И тогда он зашел на их рабочую территорию и начал избивать. В результате инцидента пострадали девушка и двое парней. У одного из молодых людей сломан нос. У девушки легкие ушибы головы. У второго парня также легкие телесные повреждения.

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