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12:20 (мск), источник: РИА Новости

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Аникеев вышел из колонии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Лидер скандально известной хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел из СИЗО «Лефортово», сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Руслан Коблев.

Источник: РИА Новости
Он стал одним из первых счастливчиков, которые освободились в связи с пересчетом количества дней, проведенных в СИЗО.
Руслан Коблев
Адвокат Владимира Аникеева

Адвокат добавил, что его подзащитный в дальнейшем намерен заниматься кибербезопасностью. «В ближайшее время он придет в себя и определится со следующими действиями», — отметил Коблев.

Президент Владимир Путин 4 июля подписал закон, который предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

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Ранее защита Аникеева неоднократно подавала ходатайства о его условно-досрочном освобождении. Вначале оно было отклонено районным судом, затем этот отказ подтвержден Мосгорсудом, но в итоге президиум Мосгорсуда все-таки направил этот вопрос на пересмотр, усмотрев нарушения порядка судопроизводства.

Аникеев был приговорен в июле прошлого года к двум годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.

Участники «Шалтай-Болтая» вскрывали почту высокопоставленных чиновников и официальных лиц и затем, по данным следствия, продавали переписку на интернет-бирже за биткоины. Сами они отрицают, что преследовали какие-то политические цели или шантаж.

Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

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