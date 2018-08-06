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12:01 (мск), источник: Actualitati.md

Пожар уничтожил архив суда столичного сектора Рышканы

4 августа в подвале суда вспыхнул пожар. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В результате, почти весь архив суда был уничтожен огнем. Архивные документы сгорели, пока пожарные пытались локализовать пожар. Представители суда заявили журналистам, что сейчас в архиве «настоящая катастрофа».

Обстоятельства пожара выясняются.

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