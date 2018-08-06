Пожар уничтожил архив суда столичного сектора Рышканы
4 августа в подвале суда вспыхнул пожар. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
4 августа в подвале суда вспыхнул пожар. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
В результате, почти весь архив суда был уничтожен огнем. Архивные документы сгорели, пока пожарные пытались локализовать пожар. Представители суда заявили журналистам, что сейчас в архиве «настоящая катастрофа».
Обстоятельства пожара выясняются.