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14:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Тела погибших при крушении вертолета Ми-8 будут доставлены в Красноярск сегодня к вечеру

В Красноярском крае ведутся работы по ликвидации последствий, по оказанию помощи семьям погибших. Тела погибших будут доставлены в Красноярск, возможно, сегодня к вечеру. Предстоит сложная работа по идентификации тел.

Источник: Reuters

«Штаб продолжает работать, непосредственное участие принимают и представители компаний. Большая часть координирующей работы оперативного штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы уже выполнена. Сегодня известны места проживания всех родственников. Сейчас необходимо понимать, кто приедет, обеспечить встречу, психологическую поддержку и сопровождение», — отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Семьям погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8 в в Красноярском крае будут выплачены компенсации. Напомним, среди погибших было семь уроженцев Башкортостана.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании UTair, каждый пассажир был застрахован на сумму в размере 2,025 млн рублей, а жизнь члена экипажа страхуется на 1 млн рублей. Еще 1 млн рублей выплачивается родственникам по линии социального страхования. «Роснефть» также пообещала, что родственники получат страховые выплаты.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил Правительству республики рассмотреть возможность оказания поддержки семьям жителей Башкортостана, погибших в результате крушения вертолета в Красноярском крае.

Утром 4 августа в 180 км от г. Игарки произошло крушение вертолета Ми-8, в результате которого погибли три члена экипажа и 15 пассажиров — работников «РН-Ванкор» и подрядных организаций. Сегодняшний день объявлен днем траура в Красноярском крае.

В Красноярском крае объявили траур по погибшим в авиакатастрофе МИ-8
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
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Рустэм Хамитов поручил оказать поддержку семьям жителей Башкортостана, погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае
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