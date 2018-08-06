Братчанка потратила более 1,5 млн рублей на сеансы «астрологии»

69-летняя женщина накануне обратилась в полицию с заявлением о хищении путем обмана около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Пострадавшая пояснила, что в конце июня она позвонила в некую фирму, предоставляющую услуги астролога, обещающего решить различные жизненные проблемы. Информацию об этом она нашла на одном из телеканалов. По просьбе братчанки ей провели «диагностику» и назначили серию дистанционных сеансов. Одновременно с «лечением» разные люди связывались с клиенткой и просили оплатить те или иные услуги, называя банковские счета. История продолжалась более месяца, за этот период женщина перевела в общей сложности сумму, превышающую полтора миллиона рублей. Какое-то время пенсионерке даже казалось, что астрологические сеансы ей реально помогают. Однако запросы «оракулов» вскоре опустошили сбережения пациентки, а полного выздоровления так и не наступило. Разочарованная женщина обратилась в полицию.