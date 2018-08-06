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12:51 (мск), источник: НИА Иркутск

Братчанка потратила более 1,5 млн рублей на сеансы «астрологии»

Сотрудниками отдела полиции № 3 межмуниципального управления МВД России «Братское» проводится проверка по факту крупного мошенничества, совершенного в отношении пенсионерки из Братска.

69-летняя женщина накануне обратилась в полицию с заявлением о хищении путем обмана около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Пострадавшая пояснила, что в конце июня она позвонила в некую фирму, предоставляющую услуги астролога, обещающего решить различные жизненные проблемы. Информацию об этом она нашла на одном из телеканалов. По просьбе братчанки ей провели «диагностику» и назначили серию дистанционных сеансов. Одновременно с «лечением» разные люди связывались с клиенткой и просили оплатить те или иные услуги, называя банковские счета. История продолжалась более месяца, за этот период женщина перевела в общей сложности сумму, превышающую полтора миллиона рублей. Какое-то время пенсионерке даже казалось, что астрологические сеансы ей реально помогают. Однако запросы «оракулов» вскоре опустошили сбережения пациентки, а полного выздоровления так и не наступило. Разочарованная женщина обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, аналогичным образом ровно год назад была обманута другая братчанка. Она подарила «провидцам» 2 миллиона рублей. При опросе пострадавших выяснилось, что они не могут вспомнить, на каком канале обнаружили рекламу услуг астрологов, а только успели записать номер контактного телефона фирмы.

Полиция предупреждает граждан о том, что мошенники активно ведут деятельность в сфере предоставления услуг народной медицины, целительства и всяческих предсказаний.

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