Братчанка потратила более 1,5 млн рублей на сеансы «астрологии»
Сотрудниками отдела полиции № 3 межмуниципального управления МВД России «Братское» проводится проверка по факту крупного мошенничества, совершенного в отношении пенсионерки из Братска.
Сотрудниками отдела полиции № 3 межмуниципального управления МВД России «Братское» проводится проверка по факту крупного мошенничества, совершенного в отношении пенсионерки из Братска.
69-летняя женщина накануне обратилась в полицию с заявлением о хищении путем обмана около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Пострадавшая пояснила, что в конце июня она позвонила в некую фирму, предоставляющую услуги астролога, обещающего решить различные жизненные проблемы. Информацию об этом она нашла на одном из телеканалов. По просьбе братчанки ей провели «диагностику» и назначили серию дистанционных сеансов. Одновременно с «лечением» разные люди связывались с клиенткой и просили оплатить те или иные услуги, называя банковские счета. История продолжалась более месяца, за этот период женщина перевела в общей сложности сумму, превышающую полтора миллиона рублей.
Как сообщает
Полиция предупреждает граждан о том, что мошенники активно ведут деятельность в сфере предоставления услуг народной медицины, целительства и всяческих предсказаний.