В Воронежской области обнаружили зараженную АЧС свинину

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в пробах готовой продукции из свинины, поступившей в Воронежскую область, ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в понедельник, 6 августа.

В Россельхознадзоре установили, что эта продукция была произведена в Калининградской области. Кроме того, зараженная продукция попала еще в несколько регионов РФ. В частности, ДНК вируса нашли в свинине, поступившей в Мурманскую, Тульскую, Липецкую, Свердловскую области и Татарстан.