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13:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области обнаружили зараженную АЧС свинину

Продукт произвели в Калининградской области.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в пробах готовой продукции из свинины, поступившей в Воронежскую область, ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в понедельник, 6 августа.

В Россельхознадзоре установили, что эта продукция была произведена в Калининградской области. Кроме того, зараженная продукция попала еще в несколько регионов РФ. В частности, ДНК вируса нашли в свинине, поступившей в Мурманскую, Тульскую, Липецкую, Свердловскую области и Татарстан.

Весь материал направили для проведения комплекса лабораторных исследований, направленных на изоляцию возбудителя АЧС. О всех случаях выявления зараженной продукции проинформировали ветеринарные службы субъектов.

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