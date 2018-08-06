В Воронежской области обнаружили зараженную АЧС свинину
Продукт произвели в Калининградской области.
Продукт произвели в Калининградской области.
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в пробах готовой продукции из свинины, поступившей в Воронежскую область, ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в
В Россельхознадзоре установили, что эта продукция была произведена в Калининградской области. Кроме того, зараженная продукция попала еще в несколько регионов РФ. В частности, ДНК вируса нашли в свинине, поступившей в Мурманскую, Тульскую, Липецкую, Свердловскую области и Татарстан.
Весь материал направили для проведения комплекса лабораторных исследований, направленных на изоляцию возбудителя АЧС. О всех случаях выявления зараженной продукции проинформировали ветеринарные службы субъектов.