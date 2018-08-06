Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Александр Самедов стал отцом в третий раз
Появилось видео, сделанное сразу после убийства Хачатуряна
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
"Она выносит мне мозг": Звезда "Аншлага" откровенно о разводе
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
15:29 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре экс-начальника отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки

Следственный отдел по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника межрегионального отдела по надзору за подъемными сооружениями Северо- Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Он подозревается в покушении на получение взятки.

Установлено, что в нынешнем году сотрудник Ростехнадзора дважды проводил проверку организации, осуществляющей свою деятельность в сфере проведения экспертиз подъемных сооружений, где выявлял нарушения. Предприятие привлекалось к административной ответственности.

По версии следствия, в июне проверяющий потребовал от учредителя организации взятку в размере 100 тысяч рублей за заблаговременное информирование о предстоящих плановых и внеплановых проверках. О поступившем предложении мужчина сообщил в территориальный отдел СКР.

12 июля заявитель встретился с сотрудником Ростехнадзора и передал ему деньги, после чего вымогатель был задержан полицейскими, действовавшими по поручению следователя СКР.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все новости региона
На Кубани при пожаре погибла пожилая женщина, ее внук сильно обгорел
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Ученые доказали, что психологический возраст влияет на здоровье
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Умер обладатель звания «шеф-повар века» Жоэль Робюшон
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Где живут самые счастливые люди на планете (фото)
Пожилые металлисты сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь