В Краснодаре экс-начальника отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки

Установлено, что в нынешнем году сотрудник Ростехнадзора дважды проводил проверку организации, осуществляющей свою деятельность в сфере проведения экспертиз подъемных сооружений, где выявлял нарушения. Предприятие привлекалось к административной ответственности.

По версии следствия, в июне проверяющий потребовал от учредителя организации взятку в размере 100 тысяч рублей за заблаговременное информирование о предстоящих плановых и внеплановых проверках. О поступившем предложении мужчина сообщил в территориальный отдел СКР.

12 июля заявитель встретился с сотрудником Ростехнадзора и передал ему деньги, после чего вымогатель был задержан полицейскими, действовавшими по поручению следователя СКР.