Минобороны прокомментировало факт хищения оружия из воинской части

«Еще13 июля мы сообщали, что командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона выявил факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. И возбудил уголовное дело», — сказал представитель Минобороны.

При этом Макаров подчеркнул, что подробности, изложенные в публикациях ряда СМИ требуют, дополнительной проверки. Речь идет о том, что якобы дома у одного из прапорщиков воинской части были обнаружены несколько пистолетов Макарова и АКСУ. Оружие, по данным СМИ, военнослужащий выносил со склада части и якобы пытался продать.

«Эта информация нуждается в дополнительной проверке. У нас таких данных нет о том, что они пишут. Они называют какую-то должность “заведующий вооруженного состава части” — не было никогда, нет и не будет таких должностей», — заметил представитель Минобороны.