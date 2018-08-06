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14:09 (мск), источник: Sputnik.by

Минобороны прокомментировало факт хищения оружия из воинской части

МИНСК, 6 авг — Sputnik. По факту незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих одной из воинских частей в Барановичах возбуждено уголовное дело, подтвердил Sputnik начальник управления информации Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров.

«Еще13 июля мы сообщали, что командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона выявил факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. И возбудил уголовное дело», — сказал представитель Минобороны.

При этом Макаров подчеркнул, что подробности, изложенные в публикациях ряда СМИ требуют, дополнительной проверки. Речь идет о том, что якобы дома у одного из прапорщиков воинской части были обнаружены несколько пистолетов Макарова и АКСУ. Оружие, по данным СМИ, военнослужащий выносил со склада части и якобы пытался продать.

«Эта информация нуждается в дополнительной проверке. У нас таких данных нет о том, что они пишут. Они называют какую-то должность “заведующий вооруженного состава части” — не было никогда, нет и не будет таких должностей», — заметил представитель Минобороны.

Он также напомнил, что за четверть века в белорусской армии не было ни одного факта попыток хищения или хищения оружия, когда бы виновные не были задержаны и не понесли бы наказание.

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