Дело бывшего зампреда «Экопромбанка» направлено в суд

Вадима Манина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Ущерб от его действий может составить более 200 млн рублей.

В конце прошлой недели прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении еще одного топ-менеджера банка, бывшего председателя наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина. Его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничестве, совершенной группой лиц по предварительному сговору и мошенничестве в особо крупном размере.