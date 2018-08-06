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15:39 (мск), источник: NewsKo

Дело бывшего зампреда «Экопромбанка» направлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Вадима Манина поступило в Ленинский суд Перми. Судьей по делу назначены Светлана Войтко. Дана начала рассмотрения дела пока не определена.

Вадима Манина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Ущерб от его действий может составить более 200 млн рублей.

В конце прошлой недели прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении еще одного топ-менеджера банка, бывшего председателя наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина. Его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничестве, совершенной группой лиц по предварительному сговору и мошенничестве в особо крупном размере.

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