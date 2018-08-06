Грузовик снес 7 авто в Алматы: назван максимальный размер компенсации

Как известно, грузовик снес семь припаркованных автомобилей.

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«Согласно Закону Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств”, за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, автовладельцам положены выплаты, но не более 600 МРП (1 443 000 тенге) каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превысить 2000 МРП (4 810 000 тенге). Все будет зависеть от степени повреждения. Чтобы получить выплаты, пострадавшие должны написать заявление в нашу компанию», — заявил исполнительный директор СК «Евразия» Шакир Иминов.

Ранее в управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии водителя, который допустил наезд на несколько машин на проспекте Назарбаева. Медики отмечают, что водитель почувствовал недомогание.

«Водителю оказали помощь. Предварительный диагноз — недомогание. Он отказался от госпитализации, и был направлен на амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы. На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева в Алматы грузовик врезался в припаркованные автомобили, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.