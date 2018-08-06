Утром на крупный пожар в Зубчаниновке стянули 45 спасателей и 12 единиц техники
Утром 6 августа в Кировском районе Самары произошел крупный пожар, сообщает
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Утром 6 августа в Кировском районе Самары произошел крупный пожар, сообщает
ЧП зарегистрировано в 10:23. На ул. Курской горела частная баня и надворные постройки на общей площади 130 кв. метров.
На тушение выезжали 45 человек пожарноспасательного подразделения, которые использовали 12 единиц техники.
Пожар удалось ликвидировать в 10:42. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.