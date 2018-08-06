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12:58 (мск), источник: Volga News

Утром на крупный пожар в Зубчаниновке стянули 45 спасателей и 12 единиц техники

Утром 6 августа в Кировском районе Самары произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба Гу МЧС по Самарской области.

ЧП зарегистрировано в 10:23. На ул. Курской горела частная баня и надворные постройки на общей площади 130 кв. метров.

На тушение выезжали 45 человек пожарноспасательного подразделения, которые использовали 12 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 10:42. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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