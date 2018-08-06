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13:57 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: женщину с переломом ноги достали через окно в Гомельском районе

Пожилая женщина сломала шейку бедра и вызвала врачей, которые не смогли ее спустить из-за узких лестничных пролетов.

Источник: Sputnik.by

Транспортировка женщины с переломом шейки бедра левой ноги стала проблемой для медиков в деревне Романовичи — из-за узких лестничных пролетов они не смогли доставить пенсионерку пенсионерку 1942 года в машину скорой помощи.

Для оказания помощи были вызваны сотрудники МЧС, которые решили спустить женину с балкона, для чего им пришлось использовать специальное альпинистское оборудование.

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