Видеофакт: женщину с переломом ноги достали через окно в Гомельском районе
Пожилая женщина сломала шейку бедра и вызвала врачей, которые не смогли ее спустить
Пожилая женщина сломала шейку бедра и вызвала врачей, которые не смогли ее спустить
Транспортировка женщины с переломом шейки бедра левой ноги стала проблемой для медиков в деревне Романовичи —
Для оказания помощи были вызваны сотрудники МЧС, которые решили спустить женину с балкона, для чего им пришлось использовать специальное альпинистское оборудование.