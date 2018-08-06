В Волгограде продолжают ликвидировать последствия ливней

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время дорожно-коммунальные службы устраняют провалы грунта возле опор освещения на территории многоквартирного дома № 27 по ул. Набережной Волжской флотилии. Следующий этап — восстановление асфальтобетонного покрытия. Также в рамках текущего обслуживания специалисты восстановят бордюрные камни, которые были повреждены, в том числе из-за неправильной парковки автомобилей, и покрасят малые архитектурные формы.

Наряду с наведением порядка во дворах, продолжаются работы по восстановлению кровель и ливнеотводов в городском жилом фонде. На сегодняшний день представители управкомпаний и ТСЖ уже устранили большую часть аварийных ситуаций, в остальных домах работы близятся к завершению. Администрация Волгограда держит на контроле сроки и качество проведения всех восстановительных мероприятий.