В Волгограде продолжают ликвидировать последствия ливней
В Волгограде продолжают ликвидировать последствия аномальных июльских дождей.
В Волгограде продолжают ликвидировать последствия аномальных июльских дождей.
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Наряду с наведением порядка во дворах, продолжаются работы по восстановлению кровель и ливнеотводов в городском жилом фонде. На сегодняшний день представители управкомпаний и ТСЖ уже устранили большую часть аварийных ситуаций, в остальных домах работы близятся к завершению. Администрация Волгограда держит на контроле сроки и качество проведения всех восстановительных мероприятий.
Напомним, во время июльских ливней на Волгоград выпало четыре месячных нормы осадков. Муниципальные предприятия начали устранение последствий непогоды во всех районах города, как только позволили погодные условия.