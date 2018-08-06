Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
У москвички украли дверь за миллион рублей
Илья Резник обвенчался с женой через шесть лет после свадьбы
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
СМИ рассказали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Илья Резник обвенчался с женой через шесть лет после свадьбы
Как осуществить свою мечту... через неделю
В Узбекистане убили главу МВД во время работы - СМИ
Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:48 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде продолжают ликвидировать последствия ливней

В Волгограде продолжают ликвидировать последствия аномальных июльских дождей.

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время дорожно-коммунальные службы устраняют провалы грунта возле опор освещения на территории многоквартирного дома № 27 по ул. Набережной Волжской флотилии. Следующий этап — восстановление асфальтобетонного покрытия. Также в рамках текущего обслуживания специалисты восстановят бордюрные камни, которые были повреждены, в том числе из-за неправильной парковки автомобилей, и покрасят малые архитектурные формы.

Наряду с наведением порядка во дворах, продолжаются работы по восстановлению кровель и ливнеотводов в городском жилом фонде. На сегодняшний день представители управкомпаний и ТСЖ уже устранили большую часть аварийных ситуаций, в остальных домах работы близятся к завершению. Администрация Волгограда держит на контроле сроки и качество проведения всех восстановительных мероприятий.

Напомним, во время июльских ливней на Волгоград выпало четыре месячных нормы осадков. Муниципальные предприятия начали устранение последствий непогоды во всех районах города, как только позволили погодные условия.

Все новости региона
В волгоградском музее опять по пятницам пойдут свидания
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Напоминающие инопланетян морские жители вдохновили фотографов
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь