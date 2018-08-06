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13:44 (мск), источник: Zakon.kz

Убийства двух женщин раскрыли полицейские Карагандинской области

В обоих случаях убийцами оказались совсем молодые парни.

Два убийства раскрыли полицейские Карагандинской области. В обоих случаях жертвами были женщины, а преступниками молодые парни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщили в ведомстве, первое преступление было зарегистрировано 1 августа текущего года, когда в одной из квартир Караганды был обнаружен труп 49-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Для раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, которой был установлен и задержан 24-х летний житель города. Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщив, что убил женщину из корыстных побуждений.

Второе убийство было раскрыто сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции УВД Темиртау «по горячим следам».

В ночь на 5 августа текущего года, бригадой «скорой» в больницу была доставлена 34-хлетняя жительница города с ножевыми ранениями. Не приходя в сознание, пострадавшая скончалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, был установлен и задержан 20-летний подозреваемый, который признался в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевые ранения потерпевшей, возле одной из торговых точек города.

Сейчас оба задержанных водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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