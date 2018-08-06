Убийства двух женщин раскрыли полицейские Карагандинской области
В обоих случаях убийцами оказались совсем молодые парни.
В обоих случаях убийцами оказались совсем молодые парни.
Два убийства раскрыли полицейские Карагандинской области. В обоих случаях жертвами были женщины, а преступниками молодые парни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Как сообщили в ведомстве, первое преступление было зарегистрировано 1 августа текущего года, когда в одной из квартир Караганды был обнаружен труп 49-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Для раскрытия данного преступления была создана
Второе убийство было раскрыто сотрудниками батальона
В ночь на 5 августа текущего года, бригадой «скорой» в больницу была доставлена 34-хлетняя жительница города с ножевыми ранениями. Не приходя в сознание, пострадавшая скончалась.
В ходе
Сейчас оба задержанных водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.