Студентка погибла в Минске после «вечеринки» с психотропами

Следователи первомайского районного отдела Следственного комитета в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия.

Уже известно, что психотропы молодые люди забрали из закладки 3 августа, сбытчика следователи пока не установили. На следующий день вечером в квартире погибшей девушки собралась компания из восьми человек. Четверо из участников вечеринки были несовершеннолетними. Родителей в это время дома не было.

«По оперативным данным сотрудников наркоконтроля Первомайского РУВД Минска, приобретенное заранее вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по две капсулы с наркотиком внутри. По одной капсуле присутствующие употребили сразу, а остальные капсулы оставались для последующего употребления», — рассказали в отделе информации и связи с общественностью ГУВД Мингорисполкома.

Однако девушке стало плохо после первой же капсулы. Ей вызвали скорую, прибывшие медики пытались реанимировать студентку, однако в итоге вынуждены были констатировать ее смерть.