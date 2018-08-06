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13:43 (мск), источник: Sputnik.by

Студентка погибла в Минске после «вечеринки» с психотропами

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Студентка второго курса одного из минских вузов погибла после употребления капсулы с психотропным веществом на вечеринке, которую собрала у себя дома, девушке было 19 лет.

Следователи первомайского районного отдела Следственного комитета в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия.

Уже известно, что психотропы молодые люди забрали из закладки 3 августа, сбытчика следователи пока не установили. На следующий день вечером в квартире погибшей девушки собралась компания из восьми человек. Четверо из участников вечеринки были несовершеннолетними. Родителей в это время дома не было.

«По оперативным данным сотрудников наркоконтроля Первомайского РУВД Минска, приобретенное заранее вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по две капсулы с наркотиком внутри. По одной капсуле присутствующие употребили сразу, а остальные капсулы оставались для последующего употребления», — рассказали в отделе информации и связи с общественностью ГУВД Мингорисполкома.

Однако девушке стало плохо после первой же капсулы. Ей вызвали скорую, прибывшие медики пытались реанимировать студентку, однако в итоге вынуждены были констатировать ее смерть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 328 (Незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи и оперативники работают на выявлением лиц, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий.

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