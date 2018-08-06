Крупный пожар на Бухтарминском водохранилище попал на видео
В субботу, 4 августа, в Зыряновском районе
В субботу, 4 августа, в Зыряновском районе
Сухостой загорелся, предположительно, после шести вечера, а ликвидировать пожар удалось лишь 03:46 5 августа.
«Жертв и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет», — подтвердили Sputnik в комитете по ЧС.
В ликвидации были задействованы десять пожарных и 22 единицы спецтехники.
За лесными пожарами в Казахстане следят из космоса Сухостой несколько суток горел на