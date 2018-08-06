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13:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Крупный пожар на Бухтарминском водохранилище попал на видео

В субботу, 4 августа, в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области произошло загорание сухой травы на территории в 45 гектаров. Очевидцу, находящемуся на Бухтарминском водохранилище, удалось снять пожар на видео.

Сухостой загорелся, предположительно, после шести вечера, а ликвидировать пожар удалось лишь 03:46 5 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Жертв и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет», — подтвердили Sputnik в комитете по ЧС.

В ликвидации были задействованы десять пожарных и 22 единицы спецтехники.

За лесными пожарами в Казахстане следят из космоса Сухостой несколько суток горел на казахстанско-кыргызской границе Ресторан дотла сгорел во время свадьбы на западе Казахстана.

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