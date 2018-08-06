Крупный пожар на Бухтарминском водохранилище попал на видео

Сухостой загорелся, предположительно, после шести вечера, а ликвидировать пожар удалось лишь 03:46 5 августа.

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«Жертв и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет», — подтвердили Sputnik в комитете по ЧС.

В ликвидации были задействованы десять пожарных и 22 единицы спецтехники.