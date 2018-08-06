В Москве на Садовом кольце восстановили движение после ДТП
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение на внутренней стороне Садового кольца в Москве полностью восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщили в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение на внутренней стороне Садового кольца в Москве полностью восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщили в
Ранее сообщалось, что движение на Мясницкой улице и четырех рядах по Садовому кольцу было ограничено
«Движение на внутренней стороне Садового кольца в районе Мясницкой улицы полностью восстановлено», — говорится в сообщении в официальном