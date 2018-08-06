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14:16 (мск), источник: РИА Новости

В Москве на Садовом кольце восстановили движение после ДТП

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Движение на внутренней стороне Садового кольца в Москве полностью восстановлено после ДТП с грузовиком, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

Ранее сообщалось, что движение на Мясницкой улице и четырех рядах по Садовому кольцу было ограничено из-за ДТП с участием грузовика: машина опрокинулась и загорелась, возгорание было потушено. В результате инцидента пострадавших нет.

«Движение на внутренней стороне Садового кольца в районе Мясницкой улицы полностью восстановлено», — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

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