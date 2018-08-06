Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Сын Собчак растет похожим на ее отца
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Илья Резник обвенчался с женой через шесть лет после свадьбы
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Рома Зверь показал подросших дочерей
Сын Собчак растет похожим на ее отца
Умерла актриса Шарлотта Рэй
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Илья Резник обвенчался с женой через шесть лет после свадьбы
Как осуществить свою мечту... через неделю
В Узбекистане убили главу МВД во время работы - СМИ
Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пожарные тушат крышу дома в центре Новосибирска

Крыша вспыхнула у так называемого «Дома под строкой», сообщили подписчики группы «Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики группы АСТ-54 сообщили: «Проводились сварочные работы, но у рабочих что-то пошло не так, и произошло возгорание чердака на 50 квадратных метрах».


На месте ЧП работают пожарные, полиция опрашивает строителей. Информация о пострадавших пока не поступала, причины произошедшего уточняются.

Все новости региона
Новосибирские учёные работают над созданием нового вида «умных» лекарств
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Напоминающие инопланетян морские жители вдохновили фотографов
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь