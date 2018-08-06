Пожарные тушат крышу дома в центре Новосибирска
Крыша вспыхнула у так называемого «Дома под строкой», сообщили подписчики группы «Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Крыша вспыхнула у так называемого «Дома под строкой», сообщили подписчики группы «Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Подписчики группы АСТ-54 сообщили: «Проводились сварочные работы, но у рабочих
На месте ЧП работают пожарные, полиция опрашивает строителей. Информация о пострадавших пока не поступала, причины произошедшего уточняются.