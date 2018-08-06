В Казани пожарные спасли семь человек из горящей пятиэтажки

В воскресенье вечером поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома № 21 по улице Нурсултана Назарбаева.

Прибывших на место пожарных ПСЧ № 1 встретили жильцы. Они рассказали им, что из загоревшейся квартиры вышли два человека. В помещении огнеборцы обнаружили, что на площади 10 квадратных метров полыхает мебель и незамедлительно приступили к тушению.

Через несколько минут на помощь прибыло отделение ПСЧ № 7. Сотрудники МЧС вывели из соседних квартир шесть жильцов, еще одну жительницу пятого этажа пришлось эвакуировать при помощи подъемника — от лестничной клетки ее отрезал густой дым, наполнивший подъезд.