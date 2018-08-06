Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг Петросяна сообщил, кем на самом деле является его помощница
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
10 звездных сыновей, которых не отличить от их пап (фото)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Помолодевшая Елена Корикова восхитила поклонников
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
Умерла актриса Шарлотта Рэй
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Еще одна звезда "Аншлага" разводится после 20 лет брака - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
В Узбекистане убили главу МВД во время работы - СМИ
Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани пожарные спасли семь человек из горящей пятиэтажки

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Казани пожарные спасли семь человек из горящей пятиэтажки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В воскресенье вечером поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома № 21 по улице Нурсултана Назарбаева.

Прибывших на место пожарных ПСЧ № 1 встретили жильцы. Они рассказали им, что из загоревшейся квартиры вышли два человека. В помещении огнеборцы обнаружили, что на площади 10 квадратных метров полыхает мебель и незамедлительно приступили к тушению.

Через несколько минут на помощь прибыло отделение ПСЧ № 7. Сотрудники МЧС вывели из соседних квартир шесть жильцов, еще одну жительницу пятого этажа пришлось эвакуировать при помощи подъемника — от лестничной клетки ее отрезал густой дым, наполнивший подъезд.

По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.

Все новости региона
АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонты на магистральных трубопроводах
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Напоминающие инопланетян морские жители вдохновили фотографов
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь