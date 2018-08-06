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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Современный Чичиков при помощи «мертвых душ» украл почти 60 миллионов в Ангарске

Сотрудник банка выдумал 400 человек и оформил на них кредитные карты.

«Я не любил украшения, пока мне их не начали дарить. Сейчас я уже разбираюсь, интересуюсь тенденциями, ведь это настоящее искусство!» — рассказывал на страницах модного глянцевого журнала о своей коллекции швейцарских часов 33-летний начальник отдела продаж ангарского отделения крупного банка.

Кирилл Ружников (имена в материале изменены. — Прим. ред.) не просто так попал в публикацию из серии «Красивые и успешные»: солидная должность, зарплата с пятью нулями, «Мерседес» премиум-класса, три квартиры. Ко всему прочему он еще и бизнесмен — владелец фирмы такси. Словом, разглядывая фото высокого шатена, девушки томно вздыхали. А через некоторое время снимки Ружникова перекочевали уже на страницы криминальной хроники. На запястьях завидного холостяка красовались уже не золотые часы, а стальные наручники. Талантливый финансист разработал аферу века! Оказалось, что еще он и «мертвые души» коллекционировал…

ВСЕ КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОСТО

Итак, молодой и перспективный Ружников возглавлял отдел продаж банка. Его команда занималась поиском новых клиентов и оформляла зарплатные карты для сотрудников предприятий. Выпускал банк и «пластик» с доступным кредитным лимитом — иными словами, универсальные карточки: можно использовать и как обычную дебетовую, и как кредитную. Закончился, скажем, аванс, а на счету имеется НЗ до 300 тысяч рублей. Удобно, и до получки у друзей перехватывать не надо.

Занимаясь рабочей текучкой, Ружников и придумал свою схему «срубить по-легкому». А работала она так: обращается в банк фирма с просьбой выпустить для нее зарплатные-кредитные карты, подает список на 50 человек, а наш «герой» добавляет в него еще десяток фамилий, подделав в фотошопе ксерокопии паспортов.

— Далее Ружников направлял документы в иркутский филиал финансового учреждения, — рассказывает старший следователь по ОВД СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Вера Семенова. — Карты выпускались в столице региона, а затем отсылались в операционный офис Ангарска для вручения клиентам.

Вернее, клиенту. Одному, ведь пластик «мертвых душ» Ружников забирал себе. Ставил липовые подписи — и дело в шляпе. Но так просто план выглядел только со стороны. То была верхушка айсберга. Ведь мало выпустить карточку, ею надо суметь воспользоваться. Целью афериста был тот самый кредитный лимит в 300 тысяч, который шел прицепом к каждому «пластику». Однако добраться до него можно лишь после активации карточки, а способ активации всего один — фирма должна скинуть на счет своему сотруднику первую зарплату. Но как? Ведь о существовании большой корпорации «мертвых душ» нашего Чичикова предприятия-партнеры не догадывались.

МАМУ — В СООБЩНИЦЫ

В день получки Ружников менял в банковской программе номера карт реальных людей и вымышленных. Последним фирмы и отправляли по факту зарплату. На счетах «мертвых душ» она находилась буквально пару-тройку минут — Чичиков тут же переводил деньги законным получателям. Так что никто и ахнуть не успевал. Так липовые карточки становились активными, и наш герой бежал с ними… к маме.

Именно мама — 56-летняя Вера Степановна — сыграла для сына роль золотой курицы-несушки. Обналичивала в банкоматах кредитные 300 тысяч с каждой липовой карточки и приносила любимому отпрыску. А он после завершения очередной удачной схемы радовал себя покупкой новых часов.

— Женщина делала это по ночам, причем выбирала банкоматы не только в Ангарске, но и в Иркутске, — отмечает Вера Семенова. — Кроме того, она помогала подделывать подписи на ксерокопиях паспортов и в документах о получении карт.

Вот так, жонглируя компьютерной мышкой, за три года Чичиков оживил 415 «мертвых душ», выпустил 624 банковские карты и набил сейф 57,8 млн рублей.

САМ СЕБЕ КРЕДИТОР

Как сотрудник банка Ружников, разумеется, прекрасно знал, что с «мертвых душ» начнут требовать возврата кредита с процентами. Чтобы обман не вскрылся как можно дольше, наш Чичиков ежемесячно вносил минимальные платежи за кредиты по всем фейковым картам. Коллеги о тайной жизни Кирилла даже не догадывались. На вопросы любопытных, на какие шиши купил две квартиры и такие дорогущие часы, банкир отмахивался: мол, у матери хороший бизнес.

А Вера Степановна тем временем нигде не работала. Скучные будни скрашивала походами к косметологам и шопингом по шубным магазинам. Сам же Чичиков любил путешествовать, спуская деньги в компании красавиц.

А однажды он просто забыл внести платежи по кредитам. Служба безопасности банка принялась разыскивать должников. Те номинально числились в штате предприятий клиентов. Секьюрити звонили несуществующим сотрудникам по месту работы, но тщетно. На предприятии таких людей и знать не знали. В итоге все ниточки привели к Ружникову…

— Учитывая, что до этого Кирилл и его мать к уголовной ответственности ни разу не привлекались, до суда их оставили под домашним арестом, — объясняют в полиции. — Впрочем, после процесса семейство скорее всего все же окажется за решеткой.

Кстати, силовики конфисковали у «Чичиковых» мехов, часов и прочих атрибутов Dolce Vita на 21 млн рублей. Кирилл уверяет, что остальные 36 млн он прокутил. Однако следователи ему не верят. Чичиков на то и Чичиков, чтобы припрятать часть наворованного куша. Но даже если это и так, то воспользоваться сбережениями Ружников сможет еще не скоро. По статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» ему и маме грозит 10 лет колонии.

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