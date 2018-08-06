Мужчина с ребенком вырвал зонты из инсталляции в Астане
Комментаторы не оценили поступок мужчины.
Комментаторы не оценили поступок мужчины.
Мужчина с ребенком «надергали» себе зонты из цветочной инсталляции в Астане, передает Zakon.kz.
Видеозапись разместили на странице «vastane.kz» в Instagram.
«6.08.18 в 00:13. Мы в начале думали что они ремонтируют, оказываются воруют», — говорится в описании к видео.
Судя по всему, они и не заметили, что их снимают на камеру. Комментаторы не оценили поступок мужчины, и отметили плохой пример для ребенка.