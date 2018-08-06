СМИ: один человек погиб, двое пострадали в результате стрельбы в Ростове
Один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы в
Один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы в
Как сообщает 1rnd.ru, инцидент произошел в минувшие выходные на улице Товарищеской.
В одном из заведений двое мужчин предложили сыграть в бильярд на деньги троим ростовчанам. Те отказались, что стало причиной конфликта и потасовки.
Затем двое ее участников вызвали на помощь 31-летнего мужчину, взявшего с собой травматический пистолет.
Из него были обстреляны трое участников конфликта. Один из них скончался от полученных ранений, двое доставлены в больницу.
В настоящее время подозреваемые в причастности к преступлению задержаны.
По факту инцидента завели уголовное дело.