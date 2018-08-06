В Ташкенте на предприятии произошла вспышка газовоздушной смеси: три человека пострадали

«5 августа 2018 года в 10:10 дня в здании ООО “Трест Бино қурилиш”, расположенном в Сергелийском районе Ташкента, произошла вспышка газовоздушной смеси. Имеются пострадавшие. Предполагаемая причина вспышки — нарушение правил во время очистки газового баллона от остатков газа», — отметили в МЧС.
— Х. Муминов, 1966 год рождения (80% термического ожога).
— Н. Хакимов, 1982 год рождения (27% термического ожога).
— З. Анакулов, 1989 год рождения (27% термического ожога).
Пострадавшие доставлены Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.