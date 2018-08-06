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14:26 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте на предприятии произошла вспышка газовоздушной смеси: три человека пострадали

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На одном из предприятий Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси, трое человек пострадали, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

«5 августа 2018 года в 10:10 дня в здании ООО “Трест Бино қурилиш”, расположенном в Сергелийском районе Ташкента, произошла вспышка газовоздушной смеси. Имеются пострадавшие. Предполагаемая причина вспышки — нарушение правил во время очистки газового баллона от остатков газа», — отметили в МЧС.

Данные пострадавших:

 — Х. Муминов, 1966 год рождения (80% термического ожога).

 — Н. Хакимов, 1982 год рождения (27% термического ожога).

 — З. Анакулов, 1989 год рождения (27% термического ожога).

Пострадавшие доставлены Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

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