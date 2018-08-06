В Грузии задержан балахнинский депутат Александр Глушков

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Спустя три дня после задержания Владимира Глушкова, следователи сообщили о поимке в Грузии его брата — депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова. Оба обвиняются в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и взяточничестве.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков через посредника — родного брата Владимира — получил от директора строительной фирмы взятку в размере шести миллионов рублей за выделение земли под строительство двух многоквартирных домов.

Вдобавок ко всему с 2013 по 2016 год братья Глушковы вместе с юристом Анной Игнашевой, бизнесменом Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом реконструкции автостанции возвели на том участке двухэтажный торговый центр.

В итоге новый объект исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахны лишились транспортного узла. Вместе с тем, участники преступления выкупили здания на территории бывшей автостанции, а земельный участок приобрели по заниженной стоимости. Причиненный ими ущерб оценивается не менее, чем в 100 млн рублей.