В Башкирии горит 2,5 га леса

Пожар квалифицируется 3 классом опасности. На место прибыли 19 сотрудников МЧС. На данный момент горение удалось локализовать. Осложняет работу труднодоступная горная местность опасного участка и неблагоприятные условия. К зоне пожара отсутствуют подъездные пути, кроме того, обнаружилось возгорание слишком поздно.