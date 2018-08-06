В Башкирии горит 2,5 га леса
В Бурзянском районе близ населенного пункта Миндигулово действует природный пожар на площади 2,5 гектаров. Как сообщает МЧС по Башкирии, возгорание произошло накануне и затронуло только наземную зону.
В Бурзянском районе близ населенного пункта Миндигулово действует природный пожар на площади 2,5 гектаров. Как сообщает МЧС по Башкирии, возгорание произошло накануне и затронуло только наземную зону.
Пожар квалифицируется 3 классом опасности. На место прибыли 19 сотрудников МЧС. На данный момент горение удалось локализовать. Осложняет работу труднодоступная горная местность опасного участка и неблагоприятные условия. К зоне пожара отсутствуют подъездные пути, кроме того, обнаружилось возгорание слишком поздно.